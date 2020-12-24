На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались пять человек. Число зараженных в регионе достигло 33372. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 242 жителей Ставрополья.Всего за весь период пандемии от инфекции скончались 685. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.Число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 224 человека и в целом приближается к 30 тысячам.Для выявления новых случаев заболевания ежедневно проводится 6-7 тысяч тестирований. Всего — 1 миллион 45 тысяч исследований за весь период.- Приближаются новогодние праздники. И нам всем хочется встретить их здоровыми.Меры профилактики помогут этому. Избегайте ситуаций, при которых проще заразиться. Соблюдайте рекомендации врачей. Берегите себя и близких, - обратился Владимир Владимиров к землякам.