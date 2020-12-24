Инцидент произошел 23 декабря, около 20:30, на автодороге «Кавказ» Кочубеевского округа. Водитель легковушки сбил женщину, которая шла вдоль тросового ограждения, держа на поводке собаку. От полученных травм она скончалась.Водитель место происшествия покинул, не оказав помощи и не вызвав медиков и полицию. Проведенными розыскными мероприятиями была установлена предполагаемая марка машины - Форд Фокус и его регистрационный знак.Затем, автоинспекторы установили местонахождение иномарки и водителя.Подозреваемым оказался 30-летний житель соседнего региона, который уже признался в содеянном.За оставление места ДТП водителю грозит лишение права управления, по факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Личность погибшей устанавливается. На вид женщине около 45-50 лет. Собака осталась жива. По словам инспекторов, пока шло оформление происшествия, животное находилось на месте, ожидая хозяйку.