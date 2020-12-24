Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц вместе с начальником региональной УФСИН России Анзором Ирисхановым проверил условия жизни в ИК-5.В ходе проверки был произведен обход жилой и промышленной зоны учреждения, проверены вопросы организации питания, медицинского обеспечения. Кроме того, Лоренц провел прием заключенных.- Результаты проверки обсуждены на оперативном совещании, на котором обращено внимание руководства исправительного учреждения на поддержание режима законности и обеспечение прав осужденных, - сказано в сообщении надзорного органа.