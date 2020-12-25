Умер ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Кошель. Об этом стало известно 25 декабря. Общественный совет по здравоохранению МЗСК выражает искренни соболезнования родным и близким, коллегам ректора СтГМУ В.Кошель:- Замечательный наставник, учёный, врач, добрый и светлый человек. Вечная память.Слова соболезнования выразил также губернатор Ставропольского края:- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Владимира Ивановича. Память о нём навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.Владимир Кошель родился 10 марта 1959 года. Ему был 61 год. В 1982 году окончил Ставропольский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» с присуждением квалификации «Врач». В 1982-1984 годах обучался в клинической ординатуре по курсу оториноларингологии Ставропольского государственного медицинского института.С 1984 по 1988 годы обучался в заочной аспирантуре на кафедре оториноларингологии Ставропольского государственного медицинского института.