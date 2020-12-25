Печальная новость: в краевом центре 25 декабря скончался 25 декабря скончался заместитель начальника Главного управления МВД России по Ставрополью генерал-майора внутренней службы Владимира Хомутов.Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ» причиной смерти послужила коронавирусная инфекция.Известно, что Владимиру Анатольевичу был 51 год. Он родился в Новосибирской области. В июне 2012 года Хомутова назначили на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Ставрополью.А в 2015 году он занял пост заместителя начальника ГУ МВД России по региону.Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью «За боевое содружество». Известно, что они с супругой воспитывали двоих детей.Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.Напомним, что в ночь на 25 декабря также скончался ректор Ставропольского государственного медицинского университета, профессор Владимир Кошель. Ему был 61 год. Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ» Владимир Иванович скончался от коронавирусной инфекции.