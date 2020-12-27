В Кабардино-Балкарии около 250 человек участвуют в поисках пропавшего местного жителя. 30-летний мужчина вышел из дома 22 декабря и до сих пор не вернулся. Поисково-спасательные работы ведутся в Эльбрусском районе.Как сообщает местное МЧС, поиски начались утром в воскресенье. Мужчину ищут вдоль реки Баксан, от поселка Тырнауз до села Верхний Баксан.– В поисковых работах участвуют более 250 человек, в том числе 195 полицейских, 41 спасатель, добровольцы и волонтеры, – сообщает пресс-служба регионального МЧС.О пропаже 30-летнего мужчины известно, что он 22 декабря выехал из дома на машине, а через какое-то время перестал выходить на связь.