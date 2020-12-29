На Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончались еще семь человек. Число умерших достигло 718.Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. К сегодняшнему утру общее количество выздоровевших в крае превысило 31 тысячу человек.В том числе, 203 пациента были выписаны из-под наблюдения врачей за вчерашний день. Количество проведенных тестирований так же увеличилось и приблизилось к отметке 1 миллион 77 тысяч.Эта работа помогает каждый день выявлять новые случаи заболевания и пресекать цепочки распространения инфекции.- Но вирус по-прежнему несет с собой и серьезные риски. Несмотря на все усилия медиков, не во всех случаях жизнь пациентов удается спасти. Сегодня профилактика остается самым эффективным способом защититься свое здоровье. Правила безопасности за прошедшие месяцы стали хорошо известны уже каждому. Не стоит ими пренебрегать. Будьте бдительны в вопросах защиты своего здоровья. Берегите себя и не болейте, - обратился глава региона к землякам.