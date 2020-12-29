В Ростове-на-Дону за оправдение терроризма осудили жителя Ставрополья Гаджи Зайпадинова. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю.22-летний парень в сети \\"ВКонтакте\\" опубликовал материалы, в которых оправдывали действия террористов. Против Зайпадинова возбудили уголовное дело по статье \\"Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма\\".В ходе расследования молодой человек признал вину. 28 декабря Южный военный суд назначил парню штраф в 350 тысяч рублей.