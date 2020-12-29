Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал жителям региона, что вчера, 28 декабря сделал прививку против коронавируса.- Как говорится, жизнь уже не будет прежней. Вчера сделал прививку против COVID-19. Самочувствие нормальное, на работоспособность не влияет. А уверенности – придает, - признался он.По его словам, врачи дали набор рекомендаций, что можно, что нельзя с прививкой. Владимиров сообщил, что и дальше делиться впечатлениями - каково это быть вакцинированным.На сегодняшний день на Ставрополье уже поступило около пяти тысяч доз вакцины, до конца февраля будет еще не менее 90 тысяч доз. Об этом также рассказал глава региона.- Прививка от коронавируса становится все более доступной. Напоминаю, она бесплатная и добровольная. О том, как на нее записаться - размещу отдельный пост, - добавил Владимиров.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор региона рассказал, как записаться на прививку. Для этого нужно перейти на сайт 26gosuslugi.ru, кликнуть на виджет «Запись на вакцинацию от COVID-19», выбрать ближайшую больницуу, время и дату.Прививать будут в 42 пунктах — в основном это городские или районные больницы и поликлиники Ставрополья.