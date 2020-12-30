Гидрометцентр Ставропольского края рассказал \\"КП\\", какой будет погода в регионе в первые дни 2021 года.- Новогодняя ночь будет слабо морозной: температура воздуха около нуля. А 1 января будет тепло - от 6 до 11 градусов тепла. Снег в 2020 году выпадать больше не будет. Покров остается в южной и юго-восточной частях края, там он и останется, - заявила ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова.2 января ожидается такая же теплая погода. Но уже к 3 числу похолодает.- С 3 января все придет в норму, температура упадет ниже нуля. Но снега в первую неделю года ждать не стоит, - сказала специалист.Отмечается, что на Ставрополье в Новый год облачно не будет. Температура днем поднимется до 3-8 градусов, осадков не ожидается.