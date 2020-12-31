Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП 31 декабря на Ставрополье. Легковой автомобиль Peugeot врезался в трактор. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник.По данным собеседника, ДТП произошло в Андроповском районе, на 85 километре трассы «Ставрополь – Минеральные Воды – село Андроповское». Автомобиль марки Peugeot на большой скорости врезался в трактор-погрузчик.– В результате ДТП погибли 4 человека, 1 пострадал. Среди погибших есть несовершеннолетний ребенок 2005 года рождения. На место происшествия выехал прокурор Александровского района Денис Палуянов, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС. – сообщает прокуратура Ставрополья.