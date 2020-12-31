В Ставрополе готовятся к выбору объектов для благоустройства в 2022 году. Сначала горожане смогут предложить свои варианты. Потом, после отбора лучших, будет запущено народное голосование.Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, уже в январе будет опубликован список точек, где жители города смогут внести свои предложения по выбору места для благоустройства. А голосование начнется 1 февраля.26 февраля будут подведены итоги и мэрия окончательно определится с местом, которое будет благоустроено в рамках программы «Формирование современной городской среды».