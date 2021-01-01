На Ставрополье увеличен охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию. На 1 января 2021 года он составляет 232 человека на 100 тысяч населения. За сутки сутки выполнено 8028 тестов методом ПЦР, за весь период – 1097945. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава края.Выявлено 248 новых случаев заражения вирусом. Общее число заболевших за весь период пандемии – 35325. Выздоровели от новой коронавирусной инфекции 31909 человек, выписаны накануне 177.К сожалению, пандемия унесла жизни 740 человек, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложнения. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.В стационарах больниц свободны 22% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями.