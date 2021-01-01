В новогоднюю ночь в соцсетях опубликовали видео, снятое в Ставрополе. На кадрвх - мужчина стреляет в воздух из оружия. Ставрополец сделал несколько автоматных очередей в то время, когда в краевом центре запускали фейерверки.По словам горожан, действие произошло во дворе многоэтажки на улице Макарова. Очевидцами инцидента стали жильцы многоквартирного дома. Пока не поступало официальной информации от правоохранителей.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение в центре Грозного. Об этом сообщает агентство \\"Рейтер\\" со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ.Однако, радикальное издание не приводит каких-либо доказательств причастности ИГ к инциденту в конце декабря в столице Чечни.Напомним, теракт в Грозном произошел 28 декабря 2020 года. Двое боевиков с ножами напали на сотрудников ППС в самом центре города, на проспекте Путина.Один из правоохранителей погиб. Ответным огнем нападавшие уничтожены. С огнестрельными ранениями в больницу увезли второго полицейского. Его состояние удалось стабилизировать.