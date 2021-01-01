В Махачкале 31 декабря нашли тело молодого человека. Труп обнаружили недалеко от высотного строения, расположенного по проспекту Петра Первого в дагестанской столице. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по республике.Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины. На вид ему 25-30 лет. Парень был одет в черные брюки, белую футболку с синими рукавами, на ногах - черные берцы.Есть и особые приметы: татуировка в области левого и правого бедра, на левой руке, на внутренней стороне кисти.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что в дагестанском Дербенте произошла курьезная новогодняя история. На центральной городской площади, во время проводов прошедшего 2020 года пожар охватил самую высокую елку Северного Кавказа. Видео инцидента распространилось в соцсетях.