В Кабардино-Балкарии трагедией закончилось ДТП с машиной «Скорой помощи», в которой ехала беременная женщина. Из-за тумана водитель встречного авто не увидел медицинский автомобиль. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД республики.ДТП произошло на 420-м километре федеральной трассы «Кавказ». Водитель Volkswagen Polo не заметил встречного автомобиля и выехал на встречную полосу для обгона. Где и произошла авария.В этот момент в «Скорой» находились беременная женщина на позднем сроке беременности, ее родственница и фельдшер. Все они, вместе с водителем, пострадали.Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в страшной аварии.