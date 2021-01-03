На Ставрополье зарегистрировали 8 новых случаем смерти от коронавируса. Всего летальных исходов от инфекции - 755, пишет Владимир Владимиров.За время пандемии выявили 35813 заболевших, из которых 32165 выздоровели. \\"Активными\\" пациентами остаются 2893 человека.- В дни новогодних каникул меньше всего хочется думать о трудностях и рисках. Но опасность вируса от этого не ослабевает. Быть бдительными и осторожными, соблюдать правила эпидемиологической профилактики по-прежнему важно, - обратился к подписчикам Владимиров.Количество тестов превысило отметки в 1,1 млн. Отметим также, что на Ставрополье выросло число свободных инфекционных коек: если 25 декабря их было 802, то после 1 января стало - 932.