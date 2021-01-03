Глава Изобильненского городского округа Владимир Козлов приехал в поселок Рождественский, где прошел \\"мусорный ветер\\".- Проблема известна. Сильные ветра нанесли с полигона ТКО огромное количество мусора. На месте уже работает техника. Мы уверены, что все будет убрано, - сказал Козлов.Непогода сломала ограждение полигона из-за \\"большой парусности\\". Через 3-4 дня работы по уборке и ремонту будут закончены. Вместо сломанных сетчатых заборов поставят новые, более надежные. Ситуация на контроле у Козлова.Видео с последствиями \\"мусорного ветра\\" опубликовали 2 января.