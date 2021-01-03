В Ставрополе в январе снесли здание бывшей гостиницы \\"Варшава\\". Об этом сообщает организация \\"Кавказская урбанистическая лаборатория\\".По словам представителя сообщества, двухэтажное здание стояло в городе с 1886 года. Во время захвата Ставрополя фашистами в гостинице разместили немецкий штаб. При отступлении немецко-фашистских войск строение было сожжено, после - восстановлено и приспособлено под швейную фабрику.Волонтеры пытались добиться признания здания культурным памятником.- На её месте наверняка планируется возведение новых торговых объектов, не вписывающихся в историческую архитектурную среду города. Пора начинать ценить старый Ставрополь, - написали в \\"Кавказской урбанистической лаборатории\\".