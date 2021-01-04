Искателей сокровищ с металлоискателями наперевес поймали полицейские на ставропольской горе Стрижамент. Черные копатели проявляли нездоровый интерес к археологическим артефактам, за что теперь могут поплатиться свободой.Как сообщает пресс-служба минприроды Ставропольского края, полицейские, поймавшие нарушителей, попросили объяснить цель пребывания. Или, по крайней мере, предъявить разрешение на подобные работы. Сделать этого двое мужчин не смогли, после чего и были задержаны. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.Минприроды напоминает, что нелегальные поиски и раскопки археологических ценностей караются по закону. Патрулирование заказников, где могут находится артефакты, продолжается даже в праздничные дни.