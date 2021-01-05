Ещё 244 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул: «Каждый берется под медицинский контроль». И врачи оказывают необходимую помощь. К сожалению, не всегда удается спасти инфицированных пациентов. Еще семеро за минувшие сутки скончались на Ставрополье с подтвержденным диагнозом COVID-19. Тем временем выздоровели еще 326 жителей края. А протестированы больше 1 млн 106 тысяч жителей. - Прививку от коронавируса сделали уже 3,2 тысячи человек, - подчеркнул глава Ставропольского края Владимир Владимиров. - И дальше это количество будет только расти, повышая общую защищенность от вируса на Ставрополье.