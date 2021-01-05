Криминального в смерти главы Ипатовского района на Ставрополье – нет. К такому выводу пришли следователи. Уголовное дело закрыто, рассказали в краевом управлении СКР. Сергей Савченко пришел в администрацию Ипатова в 2014 году. О смерти чиновника стало известно 10 октября. Савченко без признаков жизни обнаружила мать. На кровати в его доме. Похороны прошли 12 числа. Сообщалось, что смерть наступила от механической асфиксии. В связи с чем, и было возбуждено уголовное дело. Теперь же дело закрыли, установив точную причину смерти. Глава Ипатовского района Сергей Савченко скончался из-за сердечного приступа.