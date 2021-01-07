В Дагестане в массовой драке погибли два человека. Среди них боец смешанных единоборств Керим Хайрулаев, сообщил источник \\"КП\\" в правоохранительных органах.6 января в поселке Тарки, что находится в пригороде Махачкалы, произошел народный сход. Местные жители хотели выгнать семью 28-летнего мужчины, который накануне убил активиста Вали Абдурагимова. Подозреваемый, по версии следствия, убил обидчика выстрелом в голову. Было возбуждено уголовное дело, а фигурант задержан.Во время схода появилась информация, что подозреваемого привезли домой. Чтобы проверить, люди помчали туда. Между родней предполагаемого убийцы и участниками схода завязалась драка. Хайрулаев пытался разнять бранящихся, но его убили ударом ножа. По словам жителей Тарки, погиб и его друг-спортсмен.