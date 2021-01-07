К концу 2020 года в Ставропольском крае насчитали 98,7 тысяч безработных жителей, гласят данные Росстат.На начало года в Ставропольском крае в среднем было около 60 тысяч людей без работы. Только в Ставрополе на учете в городской службе занятости стояли 14,4 тысяч человек, из которых 13703 жителей имели статус безработного, а 3969 - получали пособие по безработице.- Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, составила на конец ноября т.г. 8132 человека, из них 5508 (67,7%) – по рабочим профессиям, - сообщает Северо-Кавказстат.По данным \\"Спарк\\", на Ставрополье за время пандемии прекратили работу 21,7 тысяч ИП. Кроме того, ликвидированы 2656 компаний.