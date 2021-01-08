В Ставропольской крае за минувшие сутки с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция скончались в COVID-госпитале еще семь больных. О чем сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число зарегистрированных летальных исходов среди пациентов с коронавирусом с начала пандемии выросло до 784 случаев. Выздоровели за все время 33232 жителя региона. А болезнь подтвердилась у 37027 человек: за последние 24 часа коронавирус нашли еще у 241 ставропольца. Губернатор Владимир Владимиров в этой связи просит соблюдать меры предосторожности и в праздничные дни.