В Ставропольском крае начался прием документов на выплату пособий на проезд в междугороднем транспорте для малоимущих студентов-очников. Поддержку могут получить обучающиеся ВУЗов граждане России с регистрацией в регионе младше 23 лет, в чьих семьях доход ниже величины прожиточного минимума на Ставрополье. Об этом рассказали в Управлении по информполитике правительства региона. В 2021 году размер выплаты на проезд составляет 1402,5 рубля. В прошлом году такую помощь получили почти две тысячи студентов в общей сумме 2,7 млн рублей.