Житель Ростовской области нарушил правила при свидании в ИК-7 на Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по краю.Мужчин приехал в тюрьму к 20-летнему приятелю. Гость пытался пронести с собой в кармане куртки зарядное устройство к телефону, сим-карту и две карты памяти. Предметы нашли в ходе досмотра.- По данному факту проводится проверка, составлен протокол об административном правонарушении, материалы направлены в мировой суд. В свидании гражданину было отказано, как и в приеме передачи для осужденной, - сказано в сообщении.