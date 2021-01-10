Из-за неблагоприятных метеорологических условий в аэропорту Ставрополя отменен рейс в Москву на 12:25. Его совместят с другим, сообщает сайт компании. Вылет запланирован на 14:55.Известно, что прибывающий сегодня, 10 января, в 11:35 рейс из московского аэропорта «Шереметьево» также отменен из-за тумана. Что касается аэропорта Минеральных Вод, то он принимает и отправляет самолеты по расписанию.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что синоптики обещают ухудшение погоды на Ставрополье в понедельник.Так, 10 января местами пойдут снег и дождь. Температура упадет до -1 градуса. Днем потеплеет до 2-7 градусов, но осадки продолжатся. Непогода будет и в Ставрополе. В ночь на 11 января похолодает до -5 градусов. Начнется сильный снегопад, возможен туман и гололед.