Жильцы многоквартирных домов интересуются, существуют ли законодательные нормы, обязывающие собственников квартир с индивидуальным источником тепла отапливать их в зимний период и если да, то, какую температуру при этом нужно поддерживать?В ч. 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ содержится требование, в соответствии с которым собственник жилого помещения обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения со своим имуществом, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества.В соответствии с требованиями п. 15 Приложения №1 Правил предоставления коммунальных услуг №354 температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 0С, а в угловых комнатах - не ниже +20 градусов. Это значит, что собственникам жилых помещений с индивидуальным отоплением рекомендуется поддерживать температурный режим в соответствии с этими требованиями.В случае же временного отсутствия дома необходимо предпринять меры, чтобы температура воздуха в помещении была выше +12 градусов.