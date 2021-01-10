В комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию рассказали о том, что с начала нового года продолжена работа по контролю за соблюдением противоэпидемиологических мер на предприятиях общественного питания.Представители комитета совместно с Роспотребнадзором провели рейды, в ходе которых проверен 51 объект общепита - рестораны, бары, кафе. Пять уведомлений вручены по фактам нарушения проведения санобработки и измерения температуры посетителей на входе.Еще два уведомления - за пропуск посетителей без входного контроля QR-кода после 22:00, проверку соблюдения этой системы провели в 18 предприятиях общепита.Роспотребнадзор также составил два протокола с последующим привлечением организаций к административной ответственности.Напомним, что с 11 января пропуск посетителей в рестораны, бары, кафе, столовые и другие предприятия общепита края должен осуществляться только с использованием пропускной системы QR-кодов, независимо от режима работы.Исключение - обслуживание на вынос, в том числе с условием доставки.Эти меры являются вынужденными, они направлены на сохранение здоровья и жизни ставропольцев.