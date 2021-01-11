На Ставрополье выздоровели от новой коронавирусной инфекции 33611 человек, 96 выписаны накануне. Лаборатории выполнили 1132411 исследований на коронавирус методом ПЦР, за сутки сутки – 4932.Выявлено 240 новых случаев инфицирования, за весь период подтверждено в установленном порядке 37748 заражений, в том числе 3926 – среди детей, из которых уже выздоровели 3617. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.Лечение в стационаре получает 2151 пациент: 316 - в тяжелом состоянии, в том числе 40 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 1003 – в состоянии средней степени тяжести.Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Снято с медицинского наблюдения 111932 человека. Жертвами болезни стали 805 человек, у которых болезнь вызвала тяжелые осложнения.На данный момент в стационарах больниц свободны 22% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки свободны на 21%.