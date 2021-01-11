Владимир Владимиров рассказал о своем состоянии после прививки от коронавируса.- На жизненный тонус, самочувствие она никак не повлияла. Может быть, это потому, что все рекомендации врачей старался соблюдать. В общем, не о чем было говорить, - написал Владимиров.12 января глава Ставрополья сделает вторую инъекцию вакцины.Кроме того, губернатор попросил жителей пересмотреть отношение к прививочной кампании.- Я анализирую все, что творится вокруг меня. Переболели все мои заместители, кроме одного. Многие министры переболели. Много людей ушло из-за болезни. Прививочная кампания будет набирать обороты. Подумайте о себе и своих близких.