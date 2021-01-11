Здравоохранение, нацпроекты, водоснабжение и другие вопросы должны быть в центре внимания правительства. Об этом заявил губернатор Ставрополья.На первом в 2021 году оперативном совещании правительства Владимир Владимиров обозначил приоритеты работы кабмина в новом году.По словам главы региона, главной задачей остается выполнение национальных проектов. Владимир Владимиров также призвал приступить к выполнению краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения.Напомним, что документ был принят незадолго до Нового года. Еще одной приоритетной задачей Владимиров назвал программу улучшения водоснабжения.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Краевую Думу внесли поправки в закон «О патентной системе налогообложения».Такие изменения позволят вдвое снизить нагрузку на бизнес, на который действует патентная система.