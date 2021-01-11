В 2020 году на борьбу с COVID-19 направили более 1 млрд 350 млн рулей. В регионе приобрели 3791 единиц медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.Больницы получили реанимационное, диагностическое оборудование, в том числе компьютерные томографы, лабораторное оборудование для проведения этиологической диагностики COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот и другое необходимое оборудования для диагностики и лечения пациентов.Для обеспечения доступа к кислородным точкам закуплено кислородное оборудование (газификаторы, концентраторы, кислородные магистрали).Также край купиль холодильное оборудование для хранения вакцины против COVID-19. Обновился парк автомобилей скорой помощи.Медорганизации края получили 17 автомобилей скорой медицинской помощи класса С и 23 легковых автомобиля для районных больниц, расположенных в сельской местности, для доставки пациентов в медицинские организации и медицинских работников до места жительства пациентов.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что портреты современного доктора и врача времен ВОВ украсили стены администрации Железноводска.На нем разместили записки с благодарностями, которые люди оставляли врачам. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.Известно, что панно установили в день освобождения Железноводска от фашистов.