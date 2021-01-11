Погибшие в Моздоке несколько белых лебедей стали жертвами птичьего гриппа. В декабре прошлого года местных ужаснула одновременная внезапная гибель птиц на местном озере. Предполагалось, что трагедия произошла из-за погодных условий и птицы не сумели прокормиться.В Управлении Россельхознадзора по Северной Осетии комментируют, что в «патологическом материале <…> выявлена РНК субтипа Н5 вируса гриппа А». Значит, лебедей убил птичий грипп.- А в сыворотке крови обнаружены антитела к серологическому варианту Н5 вируса гриппа птиц, — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что люди могут заражаться вирусами птичьего и другого зоонозного гриппа.