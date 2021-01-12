Десятки автомобилей на трассе Курсавка — Минеральные Воды оказались в снежном плену в ночь с 11 на 12 января.Очевидцы опубликовали в сети видео с места происшествия. По их словам, виной пробке — ДТП, которое преградило путь машинам.Выяснилось, что причиной затора стала авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального управлениия ГИБДД. Так, водитель большегруза с прицепом не справился с управлением и наехал на тросовое ограждение.К счастью, в ДТП никто не пострадал. Грузовик с трассы убрали.Напомним, 11 января, местами по региону ожидается снег, местами сильный, туман, гололед. Ветер — 5−10 м/с.В ночь на 12 января температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3. Местами также прогнозируется мокрый снег. Ветер умеренный — 6−11 м/с.