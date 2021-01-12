В Кочубеевском районе Ставропольского края включили первую ветроэлектростанцию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи края.Электричество, выработанное при помощи энергии ветра, начало поступать на оптовый рынок электроэнергии России. На ВЭС начали работать все 84 энергетические установки. Каждая из них мощностью по 2,5 мегаватт. Оборудование ВЭС на 65% отечественное.На сегодняшний день Кочубеевская ВЭС является самой крупной действующей ветроэлектростанцией России. Ее плановая среднегодовая выработка должна составить около 597 миллионов кВт.ч.Напомним, госкорпорация «Росатом» реализовывает программы по строительству ветроэлектростанций еще на двух площадках в Ставропольском крае.Так, до конца 2021 год планируется запустить ветропарки в Ипатовском и Новоалександровском муниципальных округах.До конца 2022 года «Росатом» построит на Ставрополье ветроэлектростанции общей мощностью порядка 510 МВт.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ветропарки будут появляться по всей территории края.Владимиров добавил, что в этом ветропарке будет 84 установки. Этого хватит, чтобы запитать Ставрополь.