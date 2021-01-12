В центре Ставрополя младенец пострадал в аварии с троллейбусом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.ДТП случилось на улице Доваторцев после 10 часов. \\"Лада Гранта\\" столкнулась с троллейбусом, не выдержав дистанцию. В результате пострадал 9-месячный ребенок, который был в легковушке. Его увезли в больницу. Другие участники движения отделались легким испугом.Установлено, что малыша перевозили без детского сидения. Водителя \\"Гранты\\" оштрафовали. Проводится дополнительная проверка по факту происшествия, устанавливается, кто виноват в ДТП.