Лифт есть почти в каждом высотном здании, больницах, университетах, заводах. И хотя современные сооружения соответствуют всем требованиям безопасности, риск возникновения пожара в шахте лифта или в самой кабине все же присутствует.Следует помнить, что лифт представляет собой замкнутое пространство, что усложнит ситуацию при возгорании. Кроме того, внутри кабины нет огнетушителя или других первичных средств пожаротушения.Ставропольцам рассказали, как себя вести в случае задымления и возгорания этого технического устройства?– Самое главное – не поддавайтесь панике;– Обнаружив признаки дыма или гари в кабине, незамедлительно сообщите диспетчеру. Для этого воспользуйтесь кнопочной панелью;– Вызовите экстренные службы по номеру «112»;– Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь;– Помните, что без помощи специалистов покидать лифт крайне опасно! Он может внезапно начать движение, поэтому действуйте подобным образом только в случае реальной угрозы вашей жизни;– Если двери автоматические, то можно попытаться с помощью зонта, ключа их открыть. Так вы сможете самостоятельно покинуть кабину;– Покинув кабину, произведите блокировку лифта, чтобы двери не закрылись. Сделать это можно любыми подручными средствами: сумкой, ботинком, зонтиком. Это позволит другому человеку не попасть в беду;– Лифт в движении не нужно останавливать. Дождитесь, пока он доедет до вызванного этажа;Очаг возгорания после выхода из лифта можно попробовать потушить самостоятельно. Делайте это, не заходя в кабину. Для борьбы с пожаром необходимо использовать плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок, а вода может, наоборот, усугубить ситуацию, так как лифт находится под напряжением.Если, несмотря на все усилия и правильные действия при пожаре в лифте, вы не смогли выбраться, то сядьте на пол и, используя влажную салфетку, любую ткань или предмет одежды защитите себя от дыма.Стуком по двери привлекайте к себе внимание. В высотных домах при срабатывании пожарной сигнализации (если она предусмотрена проектом), лифт автоматически спускается на первый этаж, двери его открываются, а также включается подпор воздуха.Пресс-служба ПАСС СК напоминает, если пожар случился в здании, то при эвакуации ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.