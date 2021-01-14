На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 241 человека. Также вчерашний день принес плохие новости. На утро 14 января зафиксировано 7 смертей от COVID-19.Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За прошедший день еще 309 человек выздоровели и были сняты с меднаблюдения.С начала пандемии общее количество тех, кто преодолел COVID-19, превысило в крае 34,4 тысячи человек.Число проведенных тестирований для выявления новых случаем передачи инфекции тоже стало больше.Сегодня оно составляет в целом 1 миллион 148 тысяч. По мнению Владимира Владимирова, эта работа не просто помогает при постановке диагноза, но и позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса. С заболевшими работают врачи.- Чтобы пандемия отступила, потребуется еще время. Но каждый день этот момент становится ближе. Благодаря ведущейся вакцинации. И благодаря тем, кто ответственно относится к своему здоровью и соблюдает правила эпидемиологической профилактики, - прокомментировал глава региона.