Ставрополь попал в сейсмически опасную зону из-за землетрясений в Кавказских горах. Об этом \\"Победе26\\" рассказал академик РАН, заведующий лабораторией сейсмической опасности Алексей Завьялов.- Несмотря на то, что Ставрополь находится в 200 километрах от гор Северного Кавказа, до него вполне могут докатываться волны от происходящих там землетрясений. Поэтому и сам город находится в сейсмоопасной зоне, - сказал ученый.Уровень опасности такой же, какой в Краснодаре и Невинномысске, уверяет Завьялов. Выше воздействие в Кавказских Минеральных Водах и Сочи. Границы сейсмически опасных зон не совпадают с административными границами регионов. Землетрясения случаются там, где есть возможности накопить достаточную энергию в горных пород.По прогнозу Завьялова, вероятность землетрясения в Ставрополе до 7 баллов равна 10%. А вероятность землетрясения до 9 баллов - 1%.