YouTube-канал футбольного клуба «Ахмат» из Грозного оказался заблокирован в связи с санкциями Минфина США. Подобное действие в руководстве клуба назвали абсурдным и безосновательным.– Блокировка произошла без каких-либо оснований. К счастью в наш век высоких технологий есть достаточно средств и возможностей, чтобы донести информацию о деятельности футбольного клуба до болельщиков. Несмотря ни на что, эта информация будет доступна всем желающим, – заверили в руководстве ФК «Ахмат».Отметим, что под блокировку попал и канал российского промоушена смешанных единоборств «Absolute Championship Akhmat». Как и футбольный клуб, а также благотворительный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова, он попал под санкции Минфина США. Якобы эти организации предоставляли финансирование главе Чечни Рамзану Кадырову. Политик, в свою очередь, якобы причастен к нарушениям прав человека.