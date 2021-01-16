В Пятигорске полиция накрыла сеть притонов секс-услуг, базировавшихся в саунах города. В ходе операции одновременно проводилось 12 обысков, чтобы накрыть всю сеть и изъять черную бухгалтерию. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.Интим-бизнес организовали три женщины, искавшие работниц через соцсети. Они обещали девушкам высокооплачиваемую работу, а потом оказывалось, что речь идет непосредственно о проституции. Работали девушки в двух частных саунах.– В ходе спецоперации правоохранителями было проведено одновременно 12 обысков на территории Кавказских Минеральных Вод. Мероприятия по задержанию осуществлялись совместно с сотрудниками Росгвардии. В результате проведенных следственных действий было изъято более 150 тысяч рублей, тетради с «черной» бухгалтерией, записные книжки, компьютерная техника, мобильные телефоны, а также секс-атрибутика, – говорится в сообщении.В притонах также нашли сильнодействующие наркотики. Во время обысков были задержаны сами проститутки, а также организаторши притона. Интересно, что в ходе спецоперации полиции пришлось буквально штурмовать дом. Правоохранители даже вызывали МЧС, чтобы задержать главу «предприятия». Забаррикадировавшись, она пыталась уничтожить улики.– Всего было задержано восемнадцать секс-работниц – жительниц соседних регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, которые привлечены к административной ответственности по статье «Занятие проституцией». В отношении организаторов возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией», – говорится в сообщении.Расследование продолжается.