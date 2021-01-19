Чаще всего оправдательный приговор выносили в Кисловодском городском суде и Промышленном районном суде Ставрополя. Об этом сообщает газета Краевого суда \\"Судебный вестник\\".В Кисловодском городском и Промышленном районном судах вынесли по два оправдательных приговора. В свою очередь суды приговорили к уголовному наказанию 237 и 679 человек соответственно.По одному делу с оправдательным решением зарегистрировали в Апанасенковском, Ессентукском, Кочубеевском, Пятигорском и Советском судах. Кроме того, трех подсудимых отпустили в Краевом суде, десять - в мировых судах Ставрополья.В целом в крае осудили 7854 человек, оправдали - 23.