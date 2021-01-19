Слушания по иску прокуратуры к экс-главе Георгиевского городского округа Максиму Клетину отменили, следует из данных на сайте Ленинского районного суда Ставрополя.Источник \\"КП\\", знакомый с ситуацией, сообщил, что перенос инициировал прокурор. Защита Клетина настаивала на продолжении заседания 18 января. Тем не менее, судья Алла Косолапова перенесла слушания на 1 марта.Прокуратура подала иск еще осенью 2020 года. Вопрос спора - трудовые отношения. Надзорное ведомство выясняет, почему человек, у которого, по версии следствия, есть незаявленное гражданство Израиля, стал главой округа.Напомним, следствие полагает, что Максим Клетин некогда жил в Израиле и носил имя \\"Максим Келтон\\". После приезда в Россию иностранный паспорт у мужчины остался. Но сам экс-чиновник опроверг это, аргументируя свою позицию ответом от МВД Израиля.