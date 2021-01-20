Министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников назвал противопоказания к вакцине от коронавируса.Некоторым людям в никоем случае нельзя делать прививку от COVID. Среди таких пациентов - роженицы, кормящие матери, несовершеннолетние и люди с ослабленным иммунитетом. К последним относят также те, кто на момент укола болеет.Колесников отметил, что переболевшим коронавирусом надо перед уколом пройти исследование на антитела. Если они есть в нужном количестве, то вакцинирование бессмысленно.По состоянию на 19 января в Ставропольском крае привились от коронавируса более 5,5 тысяч человек. Причем около 3 тысяч пациентов уже получили два компонента вакцины. Большинство привитых переносят укол легко, без осложнений. Около 900 человек уже записались на вакцинирование через портал \\"Госуслуг\\".