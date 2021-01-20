К пятнице на Ставрополье вернется теплая погода, передает краевой Гидрометцентр.Уже 21 января на территории региона не предвидятся осадки. Температура будет ниже нуля: от -2 до -7. В Ставрополе - до минус пяти.В ночь на 22 января резко похолодает до минус 15 градусов. Но днем воздух прогреется до 4 градусов, в Ставрополе - до 3 градусов. На небе будет облачно, с прояснениями.Напомним, что 20 января в Ставропольском крае установится рекордно низкая температура. Днем до минус 9 градусов, а ночью - до минус 18. В некоторых районах пойдет небольшой снег. В Гидрометцентре отмечают, что сейчас снег лежит на территории всего Ставрополья.