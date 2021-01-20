Дороги Ставрополья взяли под особый контроль из-за погоды

Из-за плохих погодных условий инспекторы усилили контроль на дорогах Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

Сотрудники следят за проблемными участками дороги. Из-за мороза машины часто глохнут и не заводятся. В Изобильном районе полицейские вытащили "ГАЗель", которая застряла в кювете.

- Прогнозы синоптиков пока не утешительны: к концу недели они обещают еще большее похолодание и усиление снежных осадков. Поэтому автоинспекторы продолжат непрерывное дежурство на трассах Ставропольского края, - сказано в сообщении.

Отметим, что к пятнице на Ставрополье потеплеет до 4 градусов.