Власти Ставрополья хотят потратить 5,2 млрд рублей на защиту от паводков

На Ставрополье разработали новый комплекс мер по борьбе с паводками. На его реализацию потратят 5,2 млрд рублей, передает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Перспективы проекта Владимир Владимиров обсудил с министром экологии России Александром Козловым. По новому плану, специалисты проведут более 40 мероприятий по укреплению берегов водоемов. Среди них - реки Бугунта, Егорлык, Золка, Кубань, Мамайка, Кума, Суркуль, Подкумок и Ташла, а также озеро Лысый Лиман.

Работы будут стоить 5,2 млрд рублей, который хотят взять из федерального и регионального бюджетов. Комплекс мер закончат в 2025 году.

- На Ставрополье пока действует план мероприятий, разработанный до 2022 года. Но очень правильно, что региональная власть уже думает о будущем. Мы обязательно изучим предложение края и сделаем всё, что в наших силах, чтобы жители территории были защищены от возможных подтоплений, - прокомментировал предложение Козлов.