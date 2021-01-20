Мэр Пятигорска вступился за объект культурного наследия

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил о недопустимости сноса объекта культурного наследия в городе. Обращение к горожанам он опубликовал в социальных сетях.

Новый владелец исторического "Дома генерала Даркина" на улице Красноармейской ратовал за снос постройки. Местные жители, однако, хотели сохранить объект культурного наследия. Из-за большого числа обращений Ворошилов выпустил видеообращение.

- Статус объекта культурного наследия строения не может быть изменён! - заявил мэр.

Ранее хозяин строения предоставлял заключение московского эксперта, в которой опровергалась культурная значимость объекта. Позицию администрации Пятигорска, которая выступает за сохранение строения, поддержали краевые власти.